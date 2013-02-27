盖茨和扎克伯格等呼吁重视编程教育

独家：汇丰计划2017年在华增聘1000名员工 其中多数在珠三角
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透旧金山2月26日(记者 Gerry Shih) - 1984年，当埃利·帕托维(Ali Partovi)和哈迪·帕托维(Hadi Partovi)从伊朗移民美国时，他们与父母住在一间狭窄的卧室里，因为他们的父母将毕生的积蓄都用在了他们的教育上。
近三十年后，在将公司出售给微软(MSFT.O)及新闻集团(NWSA.O)下属的MySpace，并利用罕见的人脉关系成为Facebook(FB.O)、Dropbox和Zappos的早期投资者后，两双胞胎兄弟奠定了自己在科技界精英圈子中的坚实地位。
哈迪表示，自己在科技界的成功崛起是由于他很早就对计算机感兴趣，并接受了编程的正规教育。编程才得以让自己的兴趣发展成为一项职业。
在他们成长的路上，两兄弟还结交了很多有影响力的朋友。
比尔·盖茨、Facebook执行长扎克伯格以及Twitter联合创始人之一杰克·多西（Jack Dorsey)周二出现在帕托维兄弟发布的一段视频中，作为他们新开设的计算机科学教育非营利机构Code.org的一部分。这三人都因其出众的计算机编程能力而成为科技界的亿万富翁。
哈迪表示，该在线视频宣传的目的是鼓励父母要求更多的学校教授计算机编程，称这是一项可“使机会平等化”的潜在有利技能，但却只有部分美国高中提供该课程。
“现在，计算机编程是‘美国梦’的最好体现。‘美国梦’就是成为下一个扎克伯格。”
“可悲的是，这项技能并不难学，但却只有10%的学校提供（计算机科学）课程，而这些往往是特权学校。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透伦敦3月23日 - 人力资源谘询公司XpertHR周四公布的一项调查结果表示，多数英国企业今年将要给予雇员的薪资并不比2016年更加优渥，这预示通胀升高将在未来几个月进一步拉低英国人的生活水平。
路透首尔3月22日 - 韩国周三宣布促进年轻人就业的最新举措，这些政策旨在消除迟付工资及工作中的不公平现象。政府希望能藉此对那些难以找到稳定工作的年轻人有所帮助。