比尔·盖茨和扎克伯格等呼吁重视电脑编程教育

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山2月26日 - 1984年，当埃利·帕托维(Ali Partovi)和哈迪·帕托维(Hadi Partovi)从伊朗移民美国时，他们与父母住在一间狭窄的卧室里，因为他们的父母将毕生的积蓄都用在了他们的教育上。

近三十年后，在将公司出售给微软 及新闻集团 下属的MySpace，并利用罕见的人脉关系成为Facebook 、Dropbox和Zappos的早期投资者后，两双胞胎兄弟奠定了自己在科技界精英圈子中的坚实地位。

哈迪表示，自己在科技界的成功崛起是由于他很早就对电脑感兴趣，并接受了电脑编程(computer programming)的正规教育。编程才得以让自己的兴趣发展成为一项职业。

在他们成长的路上，两兄弟还结交了很多有影响力的朋友。

比尔·盖茨、Facebook执行长扎克伯格以及Twitter联合创始人之一杰克·多西（Jack Dorsey)周二出现在帕托维兄弟发布的一段视频中，作为他们新开设的电脑科学教育非营利机构Code.org的一部分。这三人都因其出众的电脑编程能力而成为科技界的亿万富翁。

哈迪表示，该在线视频宣传的目的是鼓励父母要求更多的学校教授电脑编程，称这是一项可“使机会平等化”的潜在有利技能，但却只有部分美国高中提供该课程。

“现在，电脑编程是‘美国梦’的最好体现。‘美国梦’就是成为下一个扎克伯格。”

“可悲的是，这项技能并不难学，但却只有10%的学校提供（电脑科学）课程，而这些往往是特权学校。”（完）