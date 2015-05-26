美国及欧洲八国约百架战机在北极地区训练演习

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透奥斯陆5月25日 - 周一，美国及欧洲八国约一百架战斗机在北欧地区开始北极圈训练演习。俄罗斯在这一地区日益增多的军事活动引发担忧。
演习在挪威、瑞典和芬兰的北部进行，共有4千人参加，旨在测试毗邻俄罗斯的北极地区国家之间的合作。在去年俄罗斯将克里米亚地区纳入本国版图之前，此次演习计划就已成型。
“目的在于与北约伙伴国紧密配合，演练部队协作及复杂的空中行动，”负责此次演习的挪威陆军准将Jan Ove Rygg在声明中说道。
此次演习于5月25日到6月5日进行，是本年度欧洲地区最大的一次战斗机演习。北约参演国家包括美国、德国、英国、法国、荷兰、挪威，以及非北约成员国瑞典、芬兰及瑞士。
俄罗斯在北欧及波罗的海地区的军事活动日益增多。波罗的海国家空域屡遭侵犯，瑞典海域去年也曾发现可疑潜艇。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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