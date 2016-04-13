纳税纪录是隐私？很多北欧人一个电话就能查陌生人税单

路透奥斯陆/斯德哥尔摩4月12日（记者 Alister Doyle/Alistair Scrutton） - 芬兰公布高收入者纳税额时，他们管这一天叫“全国嫉妒日”。在瑞典，打个电话就能获得议员的税单。挪威人对彼此的缴税额很感兴趣，被称为“金融色情片”。

“巴拿马文件”迫使英国政客公布缴税详情，这些原本被视为隐私；美国总统竞选者也面临效仿的压力。大多数北欧公民的税单则是公开的。

芬兰媒体每年11月公布约1万个高收入者的姓名，这些人与数百个名人和体育明星一起角逐纳税前十榜单。

两年前，制作出手机游戏《部落冲突》的Supercell公司创始人Ilkka Paananen和Mikko Kodisoja被披露每人一年缴纳所得税和资本利得税5,400万欧元，打破了芬兰年度缴税记录。

挪威从1863年开始一直在公布税单。数十年来，任何人都可以匿名索取缴税数据，这引发挪威人过于在意他人纳税的担忧。

税收公开有时会带来出人意料的信息。媒体报导称，2014年挪威收入最高的人是相对不知名的电力交易员和投资者Einar Aas，其年收入为5.01亿挪威克朗（6,110万美元）。

挪威右翼政府2013年上台后，匿名查询可能利于窃贼的担忧引发规则收紧，现在被查询者将被通知谁在查询他的税单。

这导致截至去年10月的最近一波税单查询人次大幅下降至215万次，而2014年10月之前的12个月里，查询量为1,650万次。挪威全国人口为500万。

很多北欧人利用税收公开之便估算同事的薪酬，帮助自己进行工资谈判。

在瑞典，给税务局打个匿名电话就能够查询某人的纳税情况。几乎所有的纳税细节都是公开的，瑞典小报经常公布不同地区收入最高者的名单，以及每年谁纳税最多。

（完）