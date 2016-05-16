钯金市场或许需长达三年时间消化库存--诺里尔斯克镍业

路透莫斯科5月16日 - 全球最大钯金生产商--俄罗斯诺里尔斯克镍业(GMKN.MM)认为，钯金市场可能需要长达三年时间消化混沌不明的地表库存。

现货钯金价格较上年同期下跌25%，各方对于库存的估计水位落差巨大，压过了钯金产量无法满足需求的利多观点。

“这个市场目前处于短缺，但每个人都说有这么多库存，没人知道何时会把库存消化完，”诺里尔斯克镍业策略行销主管Anton Berlin接受路透专访时表示。

他说，这是钯金市场一个神秘的部分，只有全球性钯金上市交易基金(ETF)的库存能有正确估值。

“你能够非常粗略估算出，从库存送往市场的供给可能在今年或是两三年内耗尽，”他称。

分析师在2015年的估值分布很广，从700万盎司至2,600万盎司不等。估值区间的下缘，相当于一年左右的基本供应。

诺里尔斯克称，从基本面来讲，铂族金属的价格目前过低。该公司也是铂金的大生产商。

Berlin称，公司预计铂金市场今年转为供应不足，并补充说，和钯金一样，铂金库存能防止市场变为真的短缺。

汤森路透的黄金矿业服务公司(GFMS)分析师上周称，受中国买需骤降影响，钯金的首饰需求大跌27%至13年低点。

Berlin称，诺里尔斯克数年来一直倡导钯金在珠宝首饰方面的应用，并已经从之前的错误经历中汲取教训，准备对钯金展开新的推广。

“我们相信，钯金在珠宝首饰领域能占据一席之地并有这个潜力，”他补充道。

Berlin称，诺里尔斯克还看好汽车制造商对钯金的长期需求，并认为催化剂回收利用比例不大可能较当前全球市场的20%有变化，因为当前价格的吸引力不足以促使该行业加快发展。

镍价过去两年多时间下跌逾60%，诺里尔斯克称目前镍价过低，更多亏损的全球产能需要被搁置。

诺里尔斯克指出，根据目前产能闲置的程度，市场形势需要过几年才会改善。诺里尔斯克是继巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)之后，全球第二大镍生产商。(完)