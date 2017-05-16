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中国财经 | 2017年 5月 16日 星期二 19:05 BJT

中国北方工业公司与沙特阿美将在东北共建炼油厂

路透北京5月16日 - 据业内人士和政府官员周二透露，中国北方工业公司(Norinco)和沙特国有石油巨头--沙特阿美签署了在中国东北共建一座炼油和化工综合企业的框架协议。

一位了解协议的业内人士称，上述项目包括一个日加工能力30万桶的炼油厂，和一个年产100万吨乙烯的化工企业。项目投资预计为695亿元人民币(100.9亿美元)。

双方今年3月签署了备忘录。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)
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