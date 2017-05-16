中国北方工业公司与沙特阿美将在东北共建炼油厂

青岛海尔拟以4,862万美元收购集团旗下智能装备境外子公司
路透上海6月21日 - 中国家电大厂青岛海尔周三公告称，为进一步巩固及扩大公司在智能制造领域的优势，拟收购实际控制人海尔集团旗下主营智能装备的境外子公司，交易对价约为4,861.55万美元（对应33,068.25万元人民币）。
路透北京5月16日 - 据业内人士和政府官员周二透露，中国北方工业公司(Norinco)和沙特国有石油巨头--沙特阿美签署了在中国东北共建一座炼油和化工综合企业的框架协议。
一位了解协议的业内人士称，上述项目包括一个日加工能力30万桶的炼油厂，和一个年产100万吨乙烯的化工企业。项目投资预计为695亿元人民币(100.9亿美元)。
双方今年3月签署了备忘录。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
路透上海6月21日 - 中国家电大厂青岛海尔周三公告称，为进一步巩固及扩大公司在智能制造领域的优势，拟收购实际控制人海尔集团旗下主营智能装备的境外子公司，交易对价约为4,861.55万美元（对应33,068.25万元人民币）。
路透上海6月21日 - 在MSCI明晟北京时间周三凌晨宣布将A股纳入MSCI指数后，中国证监会周三晨间迅速回应称，证监会将会同相关各方，进一步完善境外投资者投资A股的相关制度和规则，便利境外投资者通过包括跟踪MSCI指数在内的多种方式投资A股。
路透上海6月21日 - 全球知名指数供应商--MSCI明晟北京时间周三凌晨宣布，从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数，计划分两步实施。