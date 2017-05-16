企业结盟：中国北方工业公司与沙特阿美将在东北共建炼油厂

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月21日
--两个月前同步停牌的上海莱士与同方股份同时披露停牌进展，公告内容简短却分量十足：同方股份拟以发行股份及支付现金的方式购买上海莱士股东持有的不超过29.9%股份，同时配套募集资金。上海莱士还表示，本次交易可能会导致公司实际控制人发生变更。公告虽未披露交易金额，但以上海莱士1,000亿市值推算，29.9%股权对应的交易价格可能高达300亿元。
路透北京5月16日 - 据业内人士和政府官员周二透露，中国北方工业公司(Norinco)和沙特国有石油巨头--沙特阿美签署了在中国东北共建一座炼油和化工综合企业的框架协议。
一位了解协议的业内人士称，上述项目包括一个日加工能力30万桶的炼油厂，和一个年产100万吨乙烯的化工企业。项目投资预计为695亿元人民币(100.9亿美元)。
双方今年3月签署了备忘录。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
--两个月前同步停牌的上海莱士与同方股份同时披露停牌进展，公告内容简短却分量十足：同方股份拟以发行股份及支付现金的方式购买上海莱士股东持有的不超过29.9%股份，同时配套募集资金。上海莱士还表示，本次交易可能会导致公司实际控制人发生变更。公告虽未披露交易金额，但以上海莱士1,000亿市值推算，29.9%股权对应的交易价格可能高达300亿元。
路透上海6月21日 - 中国大型房企--万科周三晨间宣布新一届董事会的董事提名，新晋第一大股东深圳市地铁集团的三位高级管理人员被提名非独立董事，但万科现任董事长王石未列入新一届候选董事名单中。
自5月以来，沪胶1709合约呈现振荡下跌的弱势运行状态，基本上每次反弹到布林通道中轨时均遭遇压力，期价继续走弱，重心下移。