《路透早报》--4月30日

[重大数据或新闻]

--日本央行不追加宽松政策的决定周五继续发酵，令美元兑日圆大跌1.27%，本周势将录得2008年来最差表现，而欧元区经济增长数据强劲，推高欧元。美国公债价格上涨，得益于美国数据不佳和美股下滑。

--达拉斯联储总裁柯普朗称，如果美国第二季数据不错，那么他将支持最快6月或者7月升息。柯普朗表示，只要通胀持续上升，且美国经济仍旧接近充分就业，他将推动缓步提高美国指标利率。

--美国3月通胀几无增长，因消费者支出仍然不振，令美国联邦储备委员会(FED/美联储)不太可能兑现今年升息两次的预期。政府周五发布的另外一份报告显示，第一季劳动力成本温和增长，给通胀不振创造了条件。其它数据显示，4月消费者信心下滑，为连续第四个月下降，中西部地区工厂活动转弱进一步支撑了2016年仅升息一次的可能性。数据表明，至少从目前情况来看，经济增长在首季大幅放缓后可能不会在第二季强劲反弹。

* 美国商务部公布，3月个人所得较前月增加0.4%，市场预估为增加0.3%；3月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%。

* 美国劳工部公布，第一季雇佣成本上升0.6%。

* 周五公布的一份报告显示，密西根大学4月美国消费者信心指数终值为89.0，为去年9月以来最低，低于初值89.7和路透调查分析师预估的90.0，且低于3月终值91.0。

* 美国4月芝加哥采购经理人指数(PMI)为50.4(预估为53.0)。

* 美国商务部公布，美国3月零售销售经修正后较前月减少0.4%(前值为减少0.3%)，美国3月扣除汽车的零售销售经修正后较前月增长0.1%(前值为增长0 .2%)。

周五公布其他的重要经济数据包括：

* 加拿大统计局公布，加拿大2月国内生产总值(GDP)较前月萎缩0.1%，符合市场预期。

* 欧盟统计局公布，欧元区第一季国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.6%，较上年同期增长1.6%，分别高于路透调查预估的成长0.4%及1.4%。

* 欧盟统计局公布，欧元区3月失业率为10.2%，路透调查访 问的分析师预估为10.3%。2月失业率从10.3%修正为10.4%。

* 欧盟统计局公布，欧元区4月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期下降0.2%，扣除能源和未加工食品的消费者物价调和指数(HICP)初值经修正后为较上年同期上升0.7%。

--美国对中国、日本、韩国、台湾和德国等经济体的经济政策表示担忧，并将这些国家和地区列入最新观察名单，主要是因它们与美国存在庞大的贸易顺差。在提交给美国国会的12个主要贸易伙伴经济和汇率政策半年度报告中，财政部没有将它们归为汇率操纵国。

--俄罗斯央行周五维持指标利率在11%不变，符合市场预期。俄罗斯央行称，可能在未来三次会议的其中一次考虑降息。

--路透调查显示，分析师愈发坚信持续近两年的油价崩溃已经结束，并连续第二个月上调原油价格预估，因良好的需求和美国页岩油产量下降，将在2017年前令市场达到平衡。分析师预料，产油国冻产协议落空不影响市场再平衡步伐。这份对29位分析师进行的调查给出了稍稍乐观的预估。分析师将2016年布兰特原油期货均价预估上调至每桶42.30美元，3月调查时预计为40.90美元。

--中国国家主席习近平周五表示，当前经济运行保持在合理区间，但经济下行压力仍然较大，一些实体企业生产经营仍然困难，市场风险点增多。要实行积极的财政政策和稳健的货币政策，保持人民币汇率基本稳定，逐步形成以市场供求为基础双向浮动有弹性的汇率运行机制。

--中国国家外汇管理局周五称，外管局将进一步扩大银行持有的结售汇头寸下限、允许中资非金融企业借用的外债资金，允许A类的企业贸易外汇收入暂不进入出口收入待核查账户等多项措施，积极扩大资金流入，增加外汇供给。

--中国央行周五决定，自5月3日起，将本外币一体化的全口径跨境融资宏观审慎管理试点扩大至全国范围内的金融机构和企业；实施后，央行和外管局不实行外债事前审批，而是由金融机构和企业在与其资本或净资产挂钩的跨境融资上限内，自主开展本外币跨境融资。

--中国货币网周五称，中国外汇交易中心将在下周二(5月3日)推出标准化人民币外汇远期交易（简称C-Forward），以活跃银行间外汇市场远期交易，提高市场交易效率，银行间外汇市场人民币远期会员均可参与C-Forward交易。

--中国证监会周五表示，目前商品期货少数品种交易仍然存在过热情况，证监会将继续指导期货交易所采取稳妥措施，坚决抑制过度投机，严厉打击违法违规行为，保持市场平稳有序。

* 近期国内螺纹钢期货市场交投活跃，价格大涨。中国最大钢企之一的宝钢股份高层周五表示，近期国内钢厂复产力度加大，市场供需平衡错位正在恢复过程中，短期内钢材市场不具备大涨或大跌的动能。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收跌，三大指数录得逾两个月来最大单周跌幅，因企业业绩继续带来压力，但标普500指数和道指勉力在4月收高，因月中表现不俗。道琼工业指数下跌57.12点，或0.32%，至17,773.64点；标准普尔500指数下挫10.51点，或0.51%，至2,065.30点；Nasdaq指数回落29.93点，或0.62%，至4,775.36点。 本周，道指和标普500指数均下跌1.3%，Nasdaq指数下挫2.7%。道指本周跌幅为2月12日止该周来最大，标普500指数和Nasdaq指数跌幅则为2月5日止该周来最大。在4月，道指涨0.5%，标普500指数升0.3%，Nasdaq指数下挫1.9%。

* 欧洲股市下跌，周线跌幅为逾两个月来最大，IAG和Restaurant Group重挫拖累休旅股领跌。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌2.2%，本周下挫2.1%，为2月中来最大周度跌幅。英股富时100指数收跌1.27%，至6,241.89点，法股CAC 40指数下挫2.82%，收报4,428.96点，德国DAX指数下滑2.73%，收报10,038.97点。

汇市:

--美元兑日圆将录得自2008年以来最大周度百分比跌幅，受日本央行决定不再放宽政策影响；欧元区增长数据强劲推高欧元。美元兑日圆周五纽约尾盘下跌1.27%，报106.71日圆，接近纽约交易时段稍早触及的106.67日圆的18个月低位，本周下跌约4.5%，将录得自2008年10月以来最大周度跌幅。欧元兑美元盘中触及两周半高位1.1459美元，尾盘上涨0.86%，报1.1449美元。美元指数触及八个月低位的93.007，最新下跌0.72%，报93.087，本周将下挫2.1%，为近三个月来的最大周度跌幅。

债市:

--美国公债价格上涨，盘中交投震荡，因美国经济数据不佳和美股下跌，盖过了欧元区第一季经济成长强劲的影响，后者一度提振德债和美债收益率攀升。指标10年期美国公债价格上涨5/32，收益率报1.821%，日内下跌2个基点。在4月，10年期公债收益率上涨4个基点。

* 德国10年期公债收益率大幅上涨，升向六周高位，因油价走高和美联储官员发表鹰派言论，激发了卖盘，今日是德债史上最大抛售日之一的一周年纪念日。德国指标公债收益率上涨至多5个基点，至0.305%，升向六周高位。在尾盘交易中持于接近上述水平。其它欧元区10年期公债收益率周五走高2-5个基点。

油市:

--油价收盘持稳，盘中触及年内高位，4月上涨约20%，布兰特原油创七年来最大月度涨幅。布兰特原油期货收盘仅小跌0.01美元，报每桶48.13美元，盘中触及年内峰值48.50美元。4月上扬21.5%，为2009年5月以来最大月涨幅。美国原油期货收跌0.11美元，报每桶45.92美元，盘中触及年内峰值46.78美元。4月涨幅为20%，为一年来最大。

金属市场:

--黄金和白银上扬2%，至去年1月以来最高，因日本央行周四决定暂缓追加货币刺激举措，重压美元，并拖累欧美股市走低。1816 GMT，现货金上扬2%，报每盎司1,291.11美元，盘中触及15个月高位1,296.76美元。美国6月期金收高1.9%，报每盎司1,290.50美元。本周，金价上扬4.8%，势将录得2月12日当周以来最大单周涨幅。

--伦敦金属交易所(LME)期铝触及九个月高位，因美元下滑带动投机商推高铝价，但分析师担心铝价可能回落。在中国发布新的经济数据前，期铜等其他工业金属也攀升。投资人寄望中国的数据将证实经济复苏动能增加。三个月期铝收高0.8%，报1,678美元，为去年7月来最高，4月期铝大涨10.3%，为2012年9月来最大月度升幅。三个月期铜大涨2.2%，报5,051美元，本月劲升4.2%，为去年4月来最大升幅。(完)