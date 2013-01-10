诺如病毒新变种在多国蔓延

路透伦敦1月9日（记者 Kate Kelland） - 英国卫生部门官员周三称，一种引起冬季胃肠炎的诺如病毒（norovirus）新变种目前正在英国肆虐，该病毒源自澳大利亚，同时也已扩散到法国、新西兰和日本。

上周，有研究报告确定这是名为“悉尼2012”（Sydney 2012）的诺如病毒变种。英国卫生防护局（HPA）称，基因检测发现，目前这种病毒变种在英格兰和威尔士感染的病例超过其他诺如病毒。

“悉尼2012”造成的症状与其他诺如病毒一样，会令患者出现剧烈呕吐、腹泻、发烧头痛和腹痛等。

入冬以来，英国及欧洲其他地区、日本还有其他国家感染诺如病毒的病例不断增多，比之前预期的情况严重。

HPA最新数据显示，圣诞节期间英格兰和威尔士报告感染诺如病毒的病例有所减少，但迄今为止仍有4,140例，比上年同期高出63%。

“诺如病毒出现新变种，并不代表会引起更严重的疾病，控制疾病爆发和防止传染的方式与以前一样，”HPA病毒学部门主任布朗（David Brown）说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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