（更正）北美LNG项目进展迟缓 难以充当拯救亚洲买家的“美国队长”

2014年3月18日在马里兰拍到的LNG传输线。 REUTERS/Gary Cameron

(第三段中有关北美生产商的措辞不准确，应为“刚刚起步”，而非“方兴未艾”。另外，倒数第六段的引语有误，应为“若基本经济规则不起作用”，而非“若经济基本面不行”。)

路透新加坡11月3日 - 北美液化天然气(LNG)项目一度被视为能使亚洲避免以高价购买LNG的救星，但实际情况却显示，这些项目在改变市场格局上的作用不及最初预期。

由于成本高昂、监管程序繁琐以及社会反对声越来越大，加拿大和美国LNG新产能增长放缓，从而削弱了市场最初的憧憬，即大量廉价的西方天然气涌入市场将推低价格。

2011年3月福岛核电站遭受灾难性破坏后，LNG需求激增导致市场供应吃紧，亚洲LNG价格因而创下新高，买家不得不争相与刚刚起步的北美生产商进行交易。

三年后，美国和加拿大预期产量大多仍处在首次出货后十年的水准，这很难让亚洲买家在今年摆脱LNG买价至多为欧洲市场两倍的厄运。

“几年前，有一股热潮，认为美国LNG将拯救所有人，就像‘美国队长’那样，”日本能源经济研究所(Japan's Institute of Energy Economics)首席分析师Ken Koyama在参加新加坡国际能源周会议(Singapore International Energy Week conference)的间隙向路透称。

“随着我们更好地理解美国在亚洲LNG市场上可能扮演的角色，我们对此仍很有兴趣，但我们并不会那么激动了。”

北美首个LNG出口终端--Cheniere Energy Inc (LNG.A)的Sabine Pass目前正在兴建中，预期可在2015年末提供首批船货。

获监管当局批准，Sempra Energy(SRE.N)上月破土动工建设位于Cameron的LNG工程，这是第二个取得牌照的项目，还有数个项目在检视中。

在加拿大，马来西亚国有能源公司Petronas预期将在12月中以前就是否投资Pacific NorthWest的LNG项目做出最终定夺，有可能在2015年开始建设加拿大有史以来的第一个LNG出口终端。

不过上月Petronas威胁要将该项目延后15年之多，除非达成有利的税收协议。上周BG集团BG.L亦决定暂缓在加拿大LNG项目的投资计划，拟推迟一年到2017年。

Black & Veatch执行副总裁Hoe-Wai Cheong说道：“加拿大和美国有大量天然气储量。不过如果看一下目前这些项目的进度，以及最终要出口的规模，我并不认为会对全球LNG价格带来明显的影响。”

**供需动态**

据来自GDF Suez的数据，到2025年对LNG的需求预期将增加40%至每年3.5亿吨。拉动需求增长的动力来自中国、印度和东南亚这些新市场。

同时，加拿大和美国有数十个项目一延再延，因能源公司打算使用便宜的北美天然气来因应亚洲高涨的需求。

但专家们表示，这些出口终端绝大多数永远不会建成，无论对美国还是加拿大而言，只有少数或能有所进展。

尽管明年在美国墨西哥湾沿岸开始有几个出口终端，但究竟有多少船货能运抵亚洲市场还是未知数。

“若是以为美国的LNG将全都运到亚洲，这可能是错误的想法，”Wood Mackenzie的分析师Nicholas Browne表示。“如果你看看那些参与某些项目的公司，像是Corpus Christi，明显都是欧洲的公用事业公司。”

Cheniere已与印尼Pertamina [PERTM.UL]和韩国Kogas

(036460.KS)等亚洲买家签订销售合约，但对于天然气通过巴拿马运河的最终运送成本仍存在担忧，尤其是今年LNG交付至亚洲的现货价波动区间相当的大。

LNG现货价从2月创下的多年高位20.50美元/mmBtu，到8月跌至福岛事件后的低位10.60美元/mmBtu，因需求成长放缓且全球石油指标价下跌拉低了能源价值。

另一方面，加拿大则受惠于到亚洲的航程较短，不过兴建新管线和液化基础建设的成本偏高，因此，如果价格仍低迷，初期的投资很难确保回报。

监管进度迟缓、与原住民社群的谈判艰难、以及新的税收都加重这一风险。有些情况下，销售利润率变得极薄，给项目的最终可行性带来风险。

“若基本经济规则不起作用，这些项目也运作不起来，”BMO Capital Markets常务董事Aaron Engen在大会上向行业人士表示。

**价值链上游**

Herbert Smith Freehills一名律师称，尽管面临这些挑战，但对于综合型贸易企业，加拿大仍充满吸引力，因为这些企业希望布局价值链更多环节。

通过在上游开发环节和出口终端持股，这些企业可以对冲北美天然气价格的波动。

北美大部分新产能目前预计会在2020年代投产，这些供应吸引的是中国和印度等新兴市场买家，而非日本、韩国和台湾等传统市场。

不过，来自东非等新兴产区的竞争仍将激烈--尤其是莫桑比克，而北美项目可能受阻于政治和监管约束。

中海油能源经济研究院资深研究员陈卫东称，美国天然气出口仍处于灰色地带，不禁止也不鼓励；加拿大则需要等待很久。(完)

(编译 许娜/孙茉莉/戴素萍/朱晓军；审校 高琦)

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