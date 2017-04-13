北亚资源与河南天冠于柬埔寨合建年产10万吨生物燃料乙醇项目

路透香港4月13日 - 中国煤矿营运商--北亚资源(0061.HK)周四称，落实与河南天冠于柬埔寨合作建设年产10万吨生物燃料乙醇项目，预计明年底前完工。

北亚资源此前公布以发行新股方式收购河南天冠于柬埔寨的农用土地，现在双方进一步订立战略合作框架协议，以推进在柬埔寨建设用木薯作为原材料生产年产10万吨的生物燃料乙醇及甲烷、二氧化碳碳、生物固态有机肥、生物发电的一个循环产业模块园区项目，目标于明年底前完工后开始生产及营运。

天冠集团是中国国内规模最大的燃料乙醇生产企业，年产量约80万吨，每年需要从东南亚进口大量木薯乾片作为原材料。

根据合作协议，双方将成立一家由北亚占51%、天冠占49%股权的合资公司，但天冠集团将负责项目整体技术、设计、建设以及后期的运营管理，并负责包销有关产品及为项目提供融资及其他集资协助。

北亚主席张三货表示，“此次合作为集团进一步扩展其模块化管理生产（生物燃料乙醇）带来很大的帮助，并长期而言对拓阔收入来源以及产业转型起到良好的作用。

北亚此前公布，其于山西省五个矿区被政府部门要求执行煤矿之安全规定，而须停工整顿，期望本月底至明年初相继展开商业生产。

香港时间13:25，该股持平于0.032港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here)