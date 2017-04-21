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中国财经 | 2017年 4月 21日 星期五 09:36 BJT

京津冀城际铁路发展基金设立 初期规模600亿元--报载

路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。

人民日报报导称，该基金总规模1,000亿元，而在初期规模中，京津冀城际铁路投资有限公司出资60亿元，吸引社会资金540亿元，基金存续期为10年。基金70%的投资可用于京津冀区域内的城际铁路建设，30%的投资可用于沿线土地综合开发。 　

报导称，基金的设立是贯彻落实《国务院关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》的重要举措，对有效保障京津冀城际铁路建设的资金需求，进一步密切银企之间合作关系，加快京津冀区域城际铁路建设，打造“轨道上的京津冀”具有重要意义。 　

京津冀城际铁路投资有限公司由京津冀三地政府和中国铁路总公司共同出资成立。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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