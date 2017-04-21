京津冀城际铁路发展基金设立 初期规模600亿元--报载

人民日报报导称，该基金总规模1,000亿元，而在初期规模中，京津冀城际铁路投资有限公司出资60亿元，吸引社会资金540亿元，基金存续期为10年。基金70%的投资可用于京津冀区域内的城际铁路建设，30%的投资可用于沿线土地综合开发。