京津冀城际铁路发展基金设立 初期规模600亿元--报载

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
人民日报报导称，该基金总规模1,000亿元，而在初期规模中，京津冀城际铁路投资有限公司出资60亿元，吸引社会资金540亿元，基金存续期为10年。基金70%的投资可用于京津冀区域内的城际铁路建设，30%的投资可用于沿线土地综合开发。
报导称，基金的设立是贯彻落实《国务院关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》的重要举措，对有效保障京津冀城际铁路建设的资金需求，进一步密切银企之间合作关系，加快京津冀区域城际铁路建设，打造“轨道上的京津冀”具有重要意义。
京津冀城际铁路投资有限公司由京津冀三地政府和中国铁路总公司共同出资成立。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。