北方国际获伊朗德黑兰地铁合同

公告并称,合同生效需业主--德黑兰城郊铁路公司向公司支付预付款和项目保险费的15%及管理费(三项费用约合计7,460万美元);业主开出以公司为受益人的信用证;业主解决合同金额85%的资金安排.

合同项目履行期限为生效日起四年.北方国际在公告中提示,由於伊朗受核危机的影响,引发联合国和西方一些国家对伊朗的制裁措施,伊朗的国际政治局势存在较大的不确定性,对公司合同的生效产生较大的不确定性.