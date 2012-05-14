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中国财经 | 2012年 5月 14日 星期一 10:15 BJT

北方国际获伊朗德黑兰地铁合同

路透北京5月14日电---中国北方国际合作股份有限公司(000065.SZ)周一发布公告称,公司获得伊朗德黑兰地铁六号线合同,合同金额约合78.7亿元人民币.

公告并称,合同生效需业主--德黑兰城郊铁路公司向公司支付预付款和项目保险费的15%及管理费(三项费用约合计7,460万美元);业主开出以公司为受益人的信用证;业主解决合同金额85%的资金安排.

合同项目履行期限为生效日起四年.北方国际在公告中提示,由於伊朗受核危机的影响,引发联合国和西方一些国家对伊朗的制裁措施,伊朗的国际政治局势存在较大的不确定性,对公司合同的生效产生较大的不确定性.

北方国际上周五停牌,上周四报收13.13元,过去一个月累计上涨6.92%.(完)

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--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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