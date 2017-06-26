北爱尔兰DUP党魁回到伦敦 希望与首相特雷莎·梅敲定协议--媒体

路透伦敦6月26日 - 北爱尔兰民主联盟党(DUP)党魁福斯特(Arlene Foster)周一对天空新闻台表示，她已回到伦敦并希望敲定协议，以支持英国首相特雷莎·梅的政府。

“我认为该协议将会使在斯托蒙特(北爱议会所在地)达成一项协议的前景更加接近，因为这会带来有关北爱的正面影响，”她表示，并称有关北爱权力共享的第二项协议也有望在本周达成。