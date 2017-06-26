北爱尔兰DUP党魁回到伦敦 希望与首相特雷莎·梅敲定协议--媒体

美国官员称总统特朗普考虑对中国采取贸易行动的选项（更新版）
路透华盛顿6月27日 - 三位美国政府高阶官员告诉路透，总统特朗普对中国在朝鲜和双边贸易问题上无作为感到越来越沮丧，现正考虑对华采取贸易行动的可能性。
路透伦敦6月26日 - 北爱尔兰民主联盟党(DUP)党魁福斯特(Arlene Foster)周一对天空新闻台表示，她已回到伦敦并希望敲定协议，以支持英国首相特雷莎·梅的政府。
“我们再次回到伦敦，我个人希望我们能够敲定与保守党之间的协议，”福斯特接受天空新闻台访问时说。
“我认为该协议将会使在斯托蒙特(北爱议会所在地)达成一项协议的前景更加接近，因为这会带来有关北爱的正面影响，”她表示，并称有关北爱权力共享的第二项协议也有望在本周达成。
“我非常希望本周我们能够达成两项协议，”她表示。
天空新闻台称，福斯特周一将在伦敦会见特雷莎·梅。
民主联盟党发言人确认福斯特已经在伦敦。(完)
(编译 白云/刘秀红；审校 高琦/张涛)
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路透索马里博萨索6月27日 - 一名官员向路透表示，索马里Puntland地区沿岸的一艘船只周一晚间传出巨大爆炸声，可看到火焰从船上升起，该船可能是一艘外国海军军舰。
路透华盛顿6月26日 - 美国国会预算办公室周一称，根据美国参议院共和党起草的医疗保健法案，未来10年将有2,200万美国人失去医保。这一评估有可能导致立法过程原已跌跌撞撞的草案，更难以赢得快速过关的支持。