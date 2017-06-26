版本:
中国
时事要闻 | 2017年 6月 26日 星期一 14:17 BJT

北爱尔兰DUP党魁回到伦敦 希望与首相特雷莎·梅敲定协议--媒体

路透伦敦6月26日 - 北爱尔兰民主联盟党(DUP)党魁福斯特(Arlene Foster)周一对天空新闻台表示，她已回到伦敦并希望敲定协议，以支持英国首相特雷莎·梅的政府。

“我们再次回到伦敦，我个人希望我们能够敲定与保守党之间的协议，”福斯特接受天空新闻台访问时说。

“我认为该协议将会使在斯托蒙特(北爱议会所在地)达成一项协议的前景更加接近，因为这会带来有关北爱的正面影响，”她表示，并称有关北爱权力共享的第二项协议也有望在本周达成。

“我非常希望本周我们能够达成两项协议，”她表示。

天空新闻台称，福斯特周一将在伦敦会见特雷莎·梅。

民主联盟党发言人确认福斯特已经在伦敦。(完)

(编译 白云/刘秀红；审校 高琦/张涛)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐