金正恩脱拐亮相 但走路仍有些跛

朝鲜官方电视台周四播放了该国领导人金正恩未拄拐的画面，他走路仍有些跛。朝鲜官媒本周发布了金正恩走路不拄拐的照片。金正恩在长时间未公开露面后于10月中旬再次出现在公众视线里，结束了外界关于他健康状况及掌权情况的揣测。路透