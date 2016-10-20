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时事要闻 | 2016年 10月 20日 星期四 10:32 BJT

日本谴责朝鲜发射导弹 提出严正抗议

路透东京10月20日 - 日本内阁官房长官菅义伟周四表示，日本谴责朝鲜发射导弹，并对朝鲜这次行动提出严正的抗议。

稍早美国战略司令部称，侦测到朝鲜于2200GMT在朝鲜西北部的龟城市附近发射导弹失败。

“日本政府已透过驻北京大使馆向朝鲜表达抗议；同时予以强烈谴责，”菅义伟在例行记者会上表示。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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