朝鲜放宽外援进入限制--联合国

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透日内瓦8月3日电---联合国儿童基金会（UNICEF）周五表示，朝鲜在近期洪灾期间放宽了外界进入限制。这表明该国至少暂时在寻求摆脱孤立状态。
该基金会发言人Patrick McCormick在日内瓦的例行记者会上称：“（朝鲜管制）在放松，外界更能进入该国，氛围有所缓和。”
据官方通讯社报导，朝鲜近期遭遇暴雨和台风袭击，已有119人死亡，8.4万人无家可归。联合国一个小组已於周二抵达该国，制定援救计划。
“其实在发生洪灾前，朝鲜就已放宽限制，允许联合国儿童基金会进入该国执行任务，”McCormick说。
联合国人道协调厅发言人Jens Laerke称，朝鲜已采取初步措施，请求联合国支援。
受大面积砍伐森林影响，朝鲜洪灾形势日益严峻。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。