朝鲜放宽外援进入限制--联合国

路透日内瓦8月3日电---联合国儿童基金会（UNICEF）周五表示，朝鲜在近期洪灾期间放宽了外界进入限制。这表明该国至少暂时在寻求摆脱孤立状态。

该基金会发言人Patrick McCormick在日内瓦的例行记者会上称：“（朝鲜管制）在放松，外界更能进入该国，氛围有所缓和。”

据官方通讯社报导，朝鲜近期遭遇暴雨和台风袭击，已有119人死亡，8.4万人无家可归。联合国一个小组已於周二抵达该国，制定援救计划。

“其实在发生洪灾前，朝鲜就已放宽限制，允许联合国儿童基金会进入该国执行任务，”McCormick说。

联合国人道协调厅发言人Jens Laerke称，朝鲜已采取初步措施，请求联合国支援。

受大面积砍伐森林影响，朝鲜洪灾形势日益严峻。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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