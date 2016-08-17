中国将对朝鲜高丽航空在华运营实施限制

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透北京8月17日 - 继高丽航空一架飞机上个月在中国紧急迫降后，中国将对该航空公司在华运营实行限制，并已要求该航空公司改善培训和维护。
该飞机为俄罗斯制造的图204-300，在从平壤飞往北京途中，因机舱冒烟在沈阳迫降。最终安全着陆，无人受伤。
中国民航监管机构周三公布的一份声明称，调查发现，烟来自机舱右侧行李架下的一个呼叫按钮，在20-27排之间。
该监管机构称，他们发现在此次紧急事件中存在三个问题，高丽航空需要解决。(完)
(编译 刘秀红；审校 张涛)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。