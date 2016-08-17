中国将对朝鲜高丽航空在华运营实施限制

路透北京8月17日 - 继高丽航空一架飞机上个月在中国紧急迫降后，中国将对该航空公司在华运营实行限制，并已要求该航空公司改善培训和维护。

该飞机为俄罗斯制造的图204-300，在从平壤飞往北京途中，因机舱冒烟在沈阳迫降。最终安全着陆，无人受伤。

中国民航监管机构周三公布的一份声明称，调查发现，烟来自机舱右侧行李架下的一个呼叫按钮，在20-27排之间。

该监管机构称，他们发现在此次紧急事件中存在三个问题，高丽航空需要解决。(完)