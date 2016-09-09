朝鲜爆炸威力至少20-30千吨当量--分析师

路透首尔9月9日 - 一名分析师表示，朝鲜周五发生的5.3级地震被认为是朝鲜第五次核试验导致的，显示核装置有20-30千吨爆炸威力。

“这是迄今为止朝鲜最大规模的核试验，至少有20-30千吨，”总部在加利福尼亚的Middlebury Institute of International Studies的Jeffrey Lewis对路透表示。

“重点在于，这是迄今为止最大的核爆威力，除非他们下修数值，”他说。

朝鲜2016年1月所进行的核爆威力，初步分析仅约6千吨当量。(完)