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时事要闻 | 2016年 1月 6日 星期三 13:22 BJT

（修正）朝鲜官方宣布小型化氢核装置试验取得成功

（修正标题与内文第一段措辞）

路透首尔1月6日 - 朝鲜周三宣布，在周三上午成功进行了一次小型化氢核装置试验。

该声明由朝鲜国家电视台发布。此前，几家机构周三监测到朝鲜已知核试验地点附近发生地震，原因似乎是人为的。

这是朝鲜进行的第四次核试验。由于推进核武器和导弹计划，朝鲜受到美国和联合国的制裁。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

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