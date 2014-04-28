朝鲜称必须发展军队以战胜美国

印尼穆斯林候选人在雅加达特区省长选举中胜出--民调机构
路透雅加达4月19日 - 印尼前教育部长Anies Baswedan周三在雅加达特区省长选举中胜出。此前选情呈现两极分化，印尼素来的伊斯兰宽容处事方式也因此蒙上阴影。
路透首尔4月27日（记者 Nick Macfie） -朝鲜中央通讯社周日报道称，金正恩敦促朝鲜军队进行发展，以确保在与美国的对抗中能够战胜美国。一天前，美国总统奥巴马提醒朝鲜勿忘美国的军事实力。
报道指出，金正恩主持朝鲜劳动党中央军事委员会扩大会议，“就进一步加强和发展人民军提出了重要任务和途径”。
“他强调，要想使人民军坚持引以自豪的党军历史和传统，在反美对抗战中百战百胜，在强盛国家建设中尽到作为突击队、旗手的使命，必须进一步提高人民军政治机关的职能和作用。”
奥巴马周六访问首尔时称，美国不使用武力将其他东西强加给其他国家，但如果有必要，将使用武力保护韩国免受朝鲜进攻。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿4月19日 - 三位现任和四位前任美国官员告诉路透，一家由俄罗斯总统普京掌控的政府智库曾制定一项计划，意图使2016年美国大选形势倒向特朗普，并破坏选民对美国选举制度的信心。
外交部发言人陆慷在例行记者会上强调，当前半岛形势复杂敏感，中方坚决反对任何加剧对立紧张的言行，有关各方都应为缓和局势作出切实努力。(完)