朝鲜称必须发展军队以战胜美国

路透首尔4月27日（记者 Nick Macfie） -朝鲜中央通讯社周日报道称，金正恩敦促朝鲜军队进行发展，以确保在与美国的对抗中能够战胜美国。一天前，美国总统奥巴马提醒朝鲜勿忘美国的军事实力。

“他强调，要想使人民军坚持引以自豪的党军历史和传统，在反美对抗战中百战百胜，在强盛国家建设中尽到作为突击队、旗手的使命，必须进一步提高人民军政治机关的职能和作用。”