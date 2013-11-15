朝鲜否认协助阿萨德政权镇压反对派

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔11月15日 - 朝鲜否认曾向叙利亚政府提供军事援助、帮助后者镇压反抗力量。之前有媒体报道称朝鲜曾向叙利亚派遣军事顾问和直升机飞行员。

朝中社周四晚间称：“一些外媒传播错误信息，称朝鲜民主主义人民共和国向叙利亚提供了战争装备，称朝鲜空军直接介入了对叙利亚反抗力量的空袭。”

《耶路撒冷邮报》10月报道称，有15名朝鲜直升机飞行员在叙利亚“为阿萨德政权”执行任务。该报称，报道得到了叙利亚人权观察组织的证实。

还有其他报道称在叙利亚发现了朝鲜的炮兵军官，不过据称这些朝鲜军官未开火。

朝鲜与叙利亚向来关系密切，曾帮助叙利亚建设一座钚反应堆，后来该反应堆于2007年在以色列的空袭中被摧毁。朝鲜与叙利亚的化学武器项目也有关联。

日本媒体8月报道称，土耳其截获一批从朝鲜运往叙利亚的船货，货物是防毒面具和小型武器。（完）