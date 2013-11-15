朝鲜否认协助阿萨德政权镇压反对派

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔11月15日 - 朝鲜否认曾向叙利亚政府提供军事援助、帮助后者镇压反抗力量。之前有媒体报道称朝鲜曾向叙利亚派遣军事顾问和直升机飞行员。
朝中社周四晚间称：“一些外媒传播错误信息，称朝鲜民主主义人民共和国向叙利亚提供了战争装备，称朝鲜空军直接介入了对叙利亚反抗力量的空袭。”
《耶路撒冷邮报》10月报道称，有15名朝鲜直升机飞行员在叙利亚“为阿萨德政权”执行任务。该报称，报道得到了叙利亚人权观察组织的证实。
还有其他报道称在叙利亚发现了朝鲜的炮兵军官，不过据称这些朝鲜军官未开火。
朝鲜与叙利亚向来关系密切，曾帮助叙利亚建设一座钚反应堆，后来该反应堆于2007年在以色列的空袭中被摧毁。朝鲜与叙利亚的化学武器项目也有关联。
日本媒体8月报道称，土耳其截获一批从朝鲜运往叙利亚的船货，货物是防毒面具和小型武器。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)