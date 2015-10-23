美议员呼吁将朝鲜重新纳入“支持恐怖主义的国家”名单

美国众议院议员周四呼吁把朝鲜重新加入“支持恐怖主义的国家”名单。该名单中的国家在贸易及其他方面受到限制。但奥巴马政府的官员表示，作出这类决定需要时间，需经过谨慎考虑。目前有三个国家在美国“支持恐怖主义的国家”名单中，分别是伊朗、苏丹和叙利亚。路透