朝鲜周六举行盛大阅兵式 李源潮出席观看

朝鲜周六举行盛大阅兵式，庆祝朝鲜战争停战60周年。朝鲜领导人金正恩和中国国家副主席李源潮在金日成广场看台上观看了阅兵式。此次阅兵式展示了包括中程导弹在内的武器，从装备和兵力规模看，这可能是朝鲜历来最大规模的阅兵式。图为阅兵式场景。路透