美国对朝鲜主要外汇机构采取新制裁--白宫幕僚

美国总统奥巴马的国家安全顾问多尼伦(Tom Donilon 图右一)周一表示，美财政部针对朝鲜的主要外汇机构--朝鲜贸易银行进行制裁，因该银行涉及支持朝鲜的核武器计划。多尼伦并称，在平壤威胁其邻国之时，中国不应与朝鲜“如常进行商业往来”。路透