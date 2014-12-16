朝鲜要求安理会将美国中情局虐囚问题纳入议程

朝鲜周一要求联合国安理会将美国中情局（CIA）虐囚问题纳入议程并开展调查，以对涉及侵犯人权的相关责任人进行追责。朝鲜常驻联合国代表慈成男致函安理会称：“所谓的朝鲜‘人权问题’纯属捏造，出于政治目的，因此与地区和国际的和平与安全毫无关系。安理会应立即处理美国犯下的CIA虐囚罪行，因为这可能对维护国际和平与安全产生刻不容缓的、破坏性的影响。”路透