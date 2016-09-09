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时事要闻 | 2016年 9月 9日 星期五 13:17 BJT

朝鲜证实实施了第五次核试验

路透首尔9月9日 - 朝鲜周五宣布实施了第五次核试验。地震监测机构几小时前检测到该国核试验场地附近发生爆炸。

朝鲜国家电视台报导称，朝鲜目前有能力把核弹头安装到弹道火箭上。报导还称，核试验中未出现核物质泄露情况，也没有对环境造成影响。(完)

(编译 侯雪苹；审校 王丽鑫)

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