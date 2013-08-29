IAEA称朝宁边反应堆附近有建设活动

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透维也纳8月28日 - 国际原子能机构（IAEA）周三发布的报告称，朝鲜在宁边核设施进行建设活动，包括在一个封存的反应堆附近。专家称，该反应堆可能生产用于核弹的钚。
IAEA通过卫星监测朝鲜核项目，称朝鲜前述活动与朝鲜关于进一步发展核能力的表态一致。
报告指出，朝鲜的核项目仍令人非常担忧。
朝鲜于4月宣布，将重启宁边核反应堆，但强调称其寻求的是威慑能力。当时核专家称，若该反应堆未因荒废而严重受损，很可能朝鲜需要半年左右的时间重启该反应堆。该反应堆可生产核弹级别的钚。
报告称，朝鲜可能有足够的铀作为燃料，但无法判断该反应堆何时将开始运行。
IAEA称，3-6月间，发现朝鲜在宁边反应堆建筑物附近有建设活动，并且在邻近地区挖沟。
“这些壕沟看来与反应堆冷却系统重新配置有关。如果是这样，对冷却系统进行了重新配置，那么不需要重建冷却塔就可以重启反应堆。”（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)