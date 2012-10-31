博客：丹东朝鲜工人希望为梅西制鞋

2012年10月24日，丹东附近一个农村临时工厂里摆放的尚未完成的足球鞋。 REUTERS/Aly Song

记者 Ju-min Park

世界顶级足球鞋制造商阿迪达斯现在可能无需担心，但中国丹东一家由韩国资本和朝鲜劳动力组成的企业，希望在世界足球界留下脚印。

在丹东市郊一个村庄的临时工厂里，20名朝鲜人正在手工缝制足球鞋，并梦想让世界将它们穿上。

自7月开始全面运营以来，这家工厂已卖出了近一万双售价为100美元的鞋子，其中半数销往韩国。

朝鲜获得的收入，则是每月100双球鞋，而非现金。

一位名叫Chung Nam-chul的工人表示：“机器可以生产鞋子，但手工制鞋可以满足个人喜好，也更舒服。”

“我们穿着自己生产的球鞋踢球，以检验其质量，并选出质量过硬的鞋子。”

路透记者团在该工厂管理人员的监督下访问了这一鞋厂。

Chung Nam-chul和他来自平壤的同事都是4.25体育团的成员。该团体也是朝鲜最为成功的足球联赛球队之一，隶属於朝鲜人民军。

在丹东工厂的这些朝鲜工人只是在海外工作朝鲜人的冰山一角。大约有6-7万名朝鲜人在海外工作，以便为朝鲜赚取亟需的硬通货。

该厂一名韩国负责人对路透表示，这些工人必须把200美元的月薪都攒着。

根据在韩国的难民组织的说法，很多在俄罗斯、中国和中东工作的朝鲜人，其工资往往以代金券的形式发放，而非直接发放现金，因现金会直接进入朝鲜国库。

自1950-53年的朝鲜战争休战以来，朝韩事实上依然处於战争状态。除了设在两国边境的经济特区外，朝韩两国间的合作非常罕见。

与朝鲜大多数人的极度贫困相比，在丹东工作的这些人似乎很幸运。

他们在工厂有宿舍、餐厅以及休息室，而厨师在业余聚会上有时则做烤肉。

朝鲜官员的意识形态基於经济自立，但在现实中，该国数十年来都无法满足民众的粮食需求，其工厂和设备也因缺乏电力而闲置。

丹东这个小鞋厂并不会对朝鲜经济带来多大改变，但这并不能阻止朝鲜工人拥有大的梦想。

“如果梅西来这穿上我们做的球鞋，那就太好了，”该工厂朝鲜管理人员Oh Sung-dong说道。

巴塞罗那队阿根廷球星梅西（Lionel Messi）由德国阿迪达斯(ADSGn.DE)赞助，他穿的球鞋由该公司提供。

“当成千上万工人在平壤生产我们的足球鞋时，他们就能主导世界，”朝鲜民族经济合作联合会官员Joo Chul-soo说道。（完）