朝鲜称拘留了一名试图颠覆朝鲜政权的美国公民

美国前CIA局长称特朗普阵营与俄国的接触越来越令人忧心
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
路透首尔5月3日 - 朝鲜周三表示，其4月底拘留的一名美国男子，是以从事“敌对行为”为由被扣留的。
朝鲜中央通讯社称，这名名为Kim Sang Dok的美国人，是在平壤机场被以从事“颠覆朝鲜的敌对犯罪行为”为由遭到逮捕。
朝中社称，执法当局目前正在对罪行进行调查。这名美国人Kim似乎就是朝中社4月22日所说的被拘留的美国公民。(完)
(编译 张若琪 审校 王洋)
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。