朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社

英国首相特雷莎·梅称警方认为已获悉曼彻斯特爆炸案袭击者的身份

路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。