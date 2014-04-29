朝鲜或将在与韩国争议海域边界附近进行实弹演练

（修正）独家：俄罗斯政府智库曾制定计划 欲影响去年美国大选--文件

路透华盛顿4月19日 - 三位现任和四位前任美国官员告诉路透，一家由俄罗斯总统普京掌控的政府智库曾制定一项计划，意图使2016年美国大选形势倒向特朗普，并破坏选民对美国选举制度的信心。