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时事要闻 | 2014年 4月 29日 星期二 09:32 BJT

朝鲜或将在与韩国争议海域边界附近进行实弹演练

路透首尔4月29日 - 韩国国防部周二表示，朝鲜称将在接近与韩国有争议海域边界的两个地区进行实弹发射演练。

朝鲜在3月底曾进行过类似的演练，向接近北方分界线附近发射了超过500枚炮弹。其中有100多枚炮弹落在分界线以南，引发韩国向朝鲜水域发射上百枚炮弹。(完)

(编译 徐文焰；审校 李婷仪)

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