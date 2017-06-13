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时事要闻 | 2017年 6月 13日 星期二 13:38 BJT

疑似朝鲜无人机拍摄韩国萨德地点 返回途中坠毁--韩联社

路透首尔6月13日 - 韩国联合通讯社周二报导，一架疑似来自朝鲜的无人机在空中拍摄了在韩国的美国萨德(THAAD)部署地点，之后在返回途中坠毁。

韩国周五称，在临近与朝接壤的一处森林中，发现一架配有摄像机的疑似朝鲜无人机。(完)

(编译 刘秀红；审校 王洋)

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