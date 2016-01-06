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时事要闻 | 2016年 1月 6日 星期三 10:37 BJT

朝鲜核试验场地附近发生地震 或为人为造成

路透首尔1月6日 - 几家监测机构周三监测到朝鲜已知核试验地点附近发生地震，原因似乎是人为的。

美国地质调查局报告地震震级为5.1级，韩国称地震地点距离朝鲜曾进行核试验的丰溪里49公里。

“我们怀疑是人为造成的地震，正在与韩国地质科学和矿产资源机构分析范围及震中。”韩国气象部门官员通过电话对路透表示。(完)

(编译 王丽鑫；审校 李爽)

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