朝鲜核试验场地附近发生地震 或为人为造成

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔1月6日 - 几家监测机构周三监测到朝鲜已知核试验地点附近发生地震，原因似乎是人为的。
美国地质调查局报告地震震级为5.1级，韩国称地震地点距离朝鲜曾进行核试验的丰溪里49公里。
“我们怀疑是人为造成的地震，正在与韩国地质科学和矿产资源机构分析范围及震中。”韩国气象部门官员通过电话对路透表示。(完)
(编译 王丽鑫；审校 李爽)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。