2016年朝鲜经济以17年来最快速度成长 尽管受到制裁--韩国

路透首尔7月21日 - 韩国央行周五表示，2016年朝鲜经济以17年来最快速度增长，尽管朝鲜面临着旨在阻止其发展核武器的国际制裁。

韩国央行称，去年朝鲜国内生产总值(GDP)较前年增长3.9%；前年朝鲜经济因乾旱和大宗商品价格较低而萎缩。去年经济扩张受助于矿业和能源，GDP创下1999年增长6.1%以来的最大升幅。

朝鲜出口增长4.6%，创下2013年增长11.8%以来的最大增幅。

朝鲜并不公布经济数据。韩国央行自1991年以来每年都发布朝鲜的GDP数据，依据是从包括韩国统一部和韩国国家情报院在内的相关消息源收到的信息。

朝鲜因进行弹道导弹和核计划，自2006年以来一直受到联合国的制裁。联合国安理会已针对朝鲜的五次核试验和两次远程导弹发射加强了制裁措施。

今年2月中国全面禁止进口朝鲜煤炭，切断了该国最重要出口产品的销路。

韩国央行官员不予置评中国禁止进口朝鲜煤炭以及去年国际加强制裁将会对2017年的朝鲜经济产生怎样的影响。联合国世界粮食计划署周四表示，由于遭遇自2001年以来最严重的乾旱，朝鲜粮食面严重短缺。

**经济总量仅为韩国的零头**

据韩国央行数据，朝鲜2016年实质GDP为32万亿韩元(285亿美元)，仅为韩国1.34万亿美元经济总量的零头。

采矿和制造业在朝鲜工业中占最大比例，去年占33.2%。

韩国央行称，不含与韩国的贸易，朝鲜去年整体出口增长4.6%至28.2亿美元，受益于渔业产品出口劲扬74.0%。

朝鲜进口则增长4.8%至37.3亿美元，受植物产品和纺织品带动。

数据显示，尽管朝韩贸易去年因开城工业园区关闭而锐减87.7%，但朝鲜整体贸易数据几乎未受影响。(完)