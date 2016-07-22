韩国央行称朝鲜2015年GDP创八年来最大降幅 因出口陷困境

路透首尔7月22日 - 韩国央行周五公布的估计，朝鲜2015年经济萎缩幅度创八年来最大，因全球大宗商品价格低迷给朝鲜出口带来打击。大宗商品出口是推动朝鲜经济的重要因素。

韩国央行称，朝鲜去年实质国内生产总值(GDP)萎缩1.1%，为2010年以来首次下滑，也是自2007年下滑1.2%以来的最大降幅。2014年为增长1.0%。

朝鲜并未公布经济数据。

除建筑和服务业以外的所有行业均下滑，可能使朝鲜领导人金正恩面对更大负担。包括1月核试验等多次挑衅行为，使朝鲜受到国际制裁，已令金正恩承受压力。

“GDP萎缩的重要原因似乎是贸易，因国际大宗商品价格下跌，同时中国的需求也下滑。”韩国央行一名官员称。由于未获对媒体发言，这名官员要求匿名。

“朝鲜的主要出口商品是煤和铁矿石，去年出口很可能全都下降。”

中国是朝鲜的主要贸易伙伴。

韩国央行数据显示，去年朝鲜出口按年下跌14.8%，因矿产品出货量跌14.7%。这一情形远远糟于2014年的下降1.7%。

去年进口下跌20.0%，2014年则为增长7.8%。

韩国央行官员称预计今年的贸易形势将恶化，因朝鲜不断进行导弹试射及核威胁行为，国际社会对朝鲜的制裁可能加重，因而朝鲜想要提振对其它国家的出货量将会很困难。

同一份数据显示，去年朝鲜建筑业增长4.8%，增幅高于2014年的1.4%。

同时，去年服务业增长0.8%，反映朝鲜经济在向资本主义转型，而黑市在朝鲜更加普遍。韩国央行官员还称，朝鲜的金融服务亦有所增加，可能对整体服务业的增长做出了贡献。

韩国央行自1991年以来每年都发布朝鲜的GDP数据，依据是从包括韩国统一部在内的相关消息源收到的信息。(完)