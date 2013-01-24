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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 24日 星期四 13:54 BJT

朝鲜称将进行核试验 并发射更多火箭

朝鲜周四称计划进行进一步核试验，并发射更多远程火箭，目标将针对“仇敌”美国。韩国和其他观察方认为，朝鲜从技术上而言已经作好进行第三次核试验的准备，是否付诸实施则取决于领导人金正恩。图为金正恩。路透
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