朝鲜宣布张成泽被判处死刑并已执行

朝鲜周五宣布，朝鲜周四(12日)以从事颠覆国家阴谋活动依法对张成泽判处死刑，并已于当天执行。张成泽是朝鲜最高领导人金正恩的姑父，此前一直被视为朝鲜二号人物。朝鲜《劳动新闻》周五刊登张成泽戴着手铐、被警卫押着受审的画面。图为张成泽资料图片。路透