朝鲜农业改革提升去年农产量--日媒

亲朝鲜媒体《朝鲜新报》（Choson Sinbo）周四引述朝鲜农业界人士的话称，得益于去年推出的农业改革，朝鲜的农业产量大增。据脱离朝鲜的人士称，尽管当前朝鲜对美国和韩国发出战争威胁，还是在召回士兵从事春耕。图为2011年资料图片，显示朝鲜农民在田里忙碌。路透