焦点：朝鲜警告若受挑衅将发动核打击 特朗普的“无敌舰队”逼近

2017年1月30日，美国“卡尔文森号”航母在太平洋。图片由美国海军提供。

路透平壤4月11日 - 朝鲜国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总统特朗普称之为“无敌舰队”。

特朗普曾呼吁中国采取更多行动约束自己这个贫穷的邻国，他在推特上表示，朝鲜在“自找麻烦”，不管有没有中国政府的帮助，美国都要“解决这个问题”。

目前朝鲜半岛的紧张局势大大升级，外界对朝鲜可能很快进行第六次核试验感到担心，此前美国政府在周末透露，卡尔文森(Carl Vinson)航母打击群正在被派往朝鲜半岛以展示军力。

“我们派出了一支非常强大的无敌舰队，”特朗普对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)说：“我们还拥有非常强大的潜艇，比这艘航母更有威力。可以这样说。”

“他正在做错误的事情，”特朗普指的是朝鲜领导人金正恩。被问及是否认为金正恩精神正常时，特朗普回答称：“我不知道，我不了解他。”

朝鲜早前曾表示，为应对美国的任何侵犯做好了准备。

“我们的革命强军正在严密监视敌对势力的一举一动，已经把美国的侵略基地置于我们的核武器瞄准镜之下，不光是韩国和太平洋地区，还有美国本土，”朝鲜官媒劳动新闻称。

尽管有这些军事言辞，但美国官员此前强调，加强制裁是美国推动朝鲜放弃核武器的最可能路线。与此同时，华府还表示，包括军事选项在内的所有选项都有可能，美国上周袭击叙利亚也是在敲打朝鲜。

美国派往朝鲜半岛的打击群包括旗舰卡尔文森号核动力航母、两艘驱逐舰及一艘巡洋舰。此类打击群通常配备潜艇，但五角大楼一般不会公开此事。

白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)称，特朗普已经“明确知会”朝鲜，他对某些行为不会容忍，并且对朝鲜方面的核攻击威胁淡然处之。

“我认为并无证据表明朝鲜在现阶段有这个能力，”他说。“就自己还没有能力做到的事情发出威胁，并不是真正的威胁。”

朝鲜已经进行了五次核试验，其中两次在去年。目前该国正致力于发展攻击范围可达到美国的核导弹，这可能是特朗普面对的最迫切的安全威胁。

韩国代总统黄教安警告称，朝鲜可能作出“更大挑衅”，包括可能进行核试验，因为朝鲜召开最高人民会议，而且即将迎来重要的全国纪念日。

他命令军队加强监视，确保与美国政府密切联系。

朝鲜中央通讯社(KCNA)称，朝鲜周二召开了最高人民会议，金正恩出席，会议顺利地报告了全国预算执行与人事任命事宜。

朝中社并未提及朝鲜的核武计划，也未提及面临美国的威胁。

周六将是朝鲜“国父”、金正恩祖父金日成诞辰105周年纪念日。

平壤将举行阅兵仪式以为纪念。朝鲜常于重要的纪念日进行核试或飞弹试射。

美国总统特朗普在推特上称，“如果他们(中国)解决朝鲜问题，那么与美国达成的贸易协议将远远更加有利于他们。”

“如果中国决定施以援手，那就太好了。如果不呢，我们将自己解决问题。”

图表：卡尔文森号打击群一览： tmsnrt.rs/2p1yGTQ

(完)