版本:
中国
时事要闻 | 2016年 9月 12日 星期一 13:14 BJT

朝鲜外长李勇浩已抵达北京--日本共同社

路透首尔9月12日 - 据日本共同社周一报导，朝鲜外交部长已抵达北京。

朝鲜外长李勇浩(Ri Yong Ho)访问北京(若此消息获得证实)，此时正值朝鲜上周五进行第五次核试验之后，美国要求对朝鲜实施新制裁之际。中国是朝鲜的主要外交盟友。(完)

(编译 刘秀红；审校 于春红)

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐