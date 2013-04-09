朝鲜警告外国人撤离韩国（更新版）

路透首尔4月9日（记者 Christine Kim/Joyce Lee） - 朝鲜周二警告称，在韩国的外国人应离开韩国，否则万一发生冲突时会面临危险。这是朝鲜发出的最新战争威胁。

朝鲜近期屡屡以强硬措辞应对联合国最新制裁决议，朝鲜半岛紧张局势升级，半岛危机为1953年朝鲜战争以来最为严峻的情况之一。

朝中社引述朝鲜亚太和平委员会的话称：“我们不希望，万一发生战争时伤害到在韩国的外国人。”

上周朝鲜建议在朝鲜的外国使领馆考虑撤离，以防爆发战争。而周二早些时候，朝鲜员工未在开城工业园区露面，这意味着象征朝韩合作的该项目已相当于关闭。

在韩国的外国使领馆很少有建议本国公民离开的，美国称在韩的美国公民暂时未面临迫在眉睫的威胁。

朝鲜目前尚无全军备战迹象，这表明其口头威胁可能在一定程度上是为了在国内巩固金正恩的影响力。

韩国总统朴槿惠称，对朝鲜决定中止开城工业园区运转感到失望。该园区每年能给朝鲜带来20亿美元的贸易。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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