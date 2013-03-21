朝鲜军方威胁称已瞄准美国驻关岛和冲绳海军基地

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透首尔3月21日 - 朝鲜军方最高司令部周四称，已将“精确攻击”武器瞄准驻关岛和日本冲绳的美国海军基地，若对方有挑衅行为，将发起攻击。
朝鲜中央通讯社援引朝鲜司令部发言人讲话称：“美国不要忘记，B-52所在的关岛安德森空军基地，以及部署核潜艇的日本主岛和冲绳海军基地都在我们精确瞄准目标范围内。”
朝鲜稍早威胁称会对美国发起核攻击，这点目前远超其军事能力。不过美国太平洋基地处于朝鲜中程导弹射程范围内。
有关美国在美韩联合军演中启用B-52轰炸机飞越朝鲜半岛的报导，曾激起朝鲜愤怒回应。(完)
(编译 程琳; 审校 徐文焰)
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)