朝鲜称弹头后期制导的可靠性得到验证 准备实战部署导弹

路透首尔5月22日 - 朝鲜周一称，该国成功试射了一枚中程弹道导弹，以验证弹头后期制导的可靠性。这表明朝鲜打击美国目标的能力取得进一步进展。

朝中社称，朝鲜领导人金正恩观摩了这次导弹试射，并批准在部队实战部署该导弹。这次试射还验证了“北极星2”型导弹固体燃料发动机运行正常。

“(金正恩)自豪地说，该导弹的打击精准度极高，‘北极星2’型导弹是非常成功的战略武器，他批准在部队实战部署该导弹，”朝中社援引金正恩的话称。

朝中社称，这次试射验证了固体燃料发动机系统、各级分离系统和核弹头后期制导的可靠性和精准性。核弹头后期制导是由安装在弹头的设备记录下来的。

“看着安装在该弹道导弹上的摄像机实时传回的地球影像，最高领导人金正恩称从我们发射的火箭上看地球感觉很壮观，整个世界看上去很美，”朝中社称。

使用固体燃料对于武器而言代表着很大的优势，因为这样的燃料更加稳定，便于用导弹燃料箱运输，允许在接到临时通知时就能发射。

韩国军方周日称，该“北极星2”型导弹飞行距离约为500公里(310英里)，飞行高度达到560公里，最后落入朝鲜东部海岸水域。(完)