凯宾斯基因半岛局势放弃运营朝鲜柳京酒店

2009年9月28日在平壤拍到的柳京酒店大楼。 REUTERS/The Korea Sharing Movement/Handout

路透法兰克福4月9日 - 鉴于朝鲜半岛局势紧张，凯宾斯基集团已放弃在朝鲜运营柳京酒店(Ryugyong Hotel)的计划，结束了围绕酒店运营的谈判。

凯宾斯基去年11月表示，计划在柳京酒店大楼推出一家拥有约150间豪华客房的酒店。柳京酒店位于朝鲜首都平壤市中心，高105层，是一座金字塔型建筑，但数年来一直处于空置状态。

凯宾斯基首席执行官威特沃(Reto Wittwer)当时表示，一旦朝鲜对外开放，该酒店就会像一台印钞机一样带来滚滚财源。

但朝鲜周二强化了对美国和韩国发起攻击的威胁可能，警告外国人撤离韩国，避免被卷入“核战争”。

凯宾斯基一发言人周二表示：“关于酒店管理并未签署合约，所以现在进入朝鲜市场也不太可能。”

她拒绝对该协议落空的原因作进一步置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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