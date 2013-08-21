联合国召开朝鲜人权状况听证会 曝劳改营悲惨生活

俄罗斯远东地区发生6.9级地震--美国地质调查局
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透首尔8月20日（Ju-min Park/Michelle Kim） - 联合国调查委员会周二在首尔召开听证会，据曾在朝鲜劳改营服刑的囚犯讲述，劳改营内每天都在上演公开处决和拷打事件。
这是首次由一个专家委员会来检查朝鲜的人权记录，不过朝鲜方面否认存在践踏人权的行为。朝鲜拒绝承认该委员会，并拒绝了调查人员的实地考察要求。
目前生活在韩国的脱北者讲述了警卫如何斩断一名男性的手指，如何迫使囚犯吃青蛙，逼迫一名母亲杀死自己的孩子。
“我根本就不知道会发生什么……我原想整只手都会被剁掉，因此我对自己仅被砍去手指谢天谢地，”申东赫(Shin Dong-hyuk)说道。他因掉落缝纫机受到惩罚。
出生在14号劳改营的申东赫被强迫目睹自己的母亲和兄弟被处决，以此换取自己的生存。申东赫是最知名的脱北者和劳改营幸存者。他表示自认为该联合国委员会是改善朝鲜人权状况的唯一方式。
根据独立第三方估计，朝鲜劳改营内关押着15-20万人，脱北者称很多囚犯营养不良或过劳死。
34岁的Jee Heon-a告诉联合国专家委员会，从她1999年第一天进入劳改营，就发现腌制的青蛙是她能够得到的很少的食物之一。
她深吸了口气，轻声地讲述了一名母亲被迫杀死自己的孩子。
“那是我第一次看到一名刚出生的孩子，我感到很高兴。但是，突然传来脚步声，一名警卫进来，命令这名母亲将新生儿头朝下浸入水中。”
她继续说道，“这名母亲乞求警卫饶过她，但是遭到毒打。于是，这名母亲用颤抖的双手将婴儿的脸放进水里。婴儿的哭声顿时停了下来，一个气泡浮上来，孩子死了。一名接生婆默默地把死婴拎走了。”
专家预计该联合国调查委员会难以对朝鲜人权状况立刻产生影响，不过会唤起全球对此的关注。
在首尔，似乎很少有人关注朝鲜的人权问题。包括记者在内，仅有几十人旁听了在首尔市内一所大学召开的这次听证会。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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