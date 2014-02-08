被朝鲜扣押的美国传教士裴俊浩从医院转回劳改营

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透华盛顿2月7日（记者 David Brunnstrom/Alex Dobuzinskis） -美国国务院周五援引见到美国传教士裴俊浩的瑞典外交官称，被朝鲜扣押的裴俊浩上个月从医院回到劳改营，就在他公开请求美国帮助他回家的当天。
现年45岁的裴俊浩已经被朝鲜关押超过一年时间，此前因试图推翻朝鲜政府被判15年劳改。裴俊浩的家人称，去年夏季至今年1月20日，他在平壤友谊医院接受治疗。
“国务院获悉朝鲜将裴俊浩从医院转移到了劳改营，对此我们非常担忧。”美国国务院发言人Jen Psaki说道。
“我们对裴俊浩的健康状况也极为担忧，我们继续敦促朝鲜当局基于人道主义给予裴俊浩特赦并立即释放。”
Psaki指出，裴俊浩被扣押后，瑞典大使馆代表与他见了10次面，最近的一次为周五，地点在一个劳改营。
“我们继续积极努力帮助裴俊浩获释。”Psaki称，并表示美国仍准备为此向平壤派出人权代表Robert King。朝鲜曾予以拒绝，并于去年8月收回了King出访平壤的邀请。
裴俊浩在接受一家亲朝报纸的采访时表示，一名瑞典大使馆官员周五对他进行了探望，并告诉他King最早可能于周一访朝，最迟不会晚于月底。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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