被朝鲜扣押的美国传教士裴俊浩从医院转回劳改营

路透华盛顿2月7日（记者 David Brunnstrom/Alex Dobuzinskis） -美国国务院周五援引见到美国传教士裴俊浩的瑞典外交官称，被朝鲜扣押的裴俊浩上个月从医院回到劳改营，就在他公开请求美国帮助他回家的当天。

现年45岁的裴俊浩已经被朝鲜关押超过一年时间，此前因试图推翻朝鲜政府被判15年劳改。裴俊浩的家人称，去年夏季至今年1月20日，他在平壤友谊医院接受治疗。

“国务院获悉朝鲜将裴俊浩从医院转移到了劳改营，对此我们非常担忧。”美国国务院发言人Jen Psaki说道。

“我们对裴俊浩的健康状况也极为担忧，我们继续敦促朝鲜当局基于人道主义给予裴俊浩特赦并立即释放。”

Psaki指出，裴俊浩被扣押后，瑞典大使馆代表与他见了10次面，最近的一次为周五，地点在一个劳改营。

“我们继续积极努力帮助裴俊浩获释。”Psaki称，并表示美国仍准备为此向平壤派出人权代表Robert King。朝鲜曾予以拒绝，并于去年8月收回了King出访平壤的邀请。

裴俊浩在接受一家亲朝报纸的采访时表示，一名瑞典大使馆官员周五对他进行了探望，并告诉他King最早可能于周一访朝，最迟不会晚于月底。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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