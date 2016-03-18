韩国称朝鲜周五发射弹道导弹

韩国军方称，朝鲜周五向其东部海域发射至少一枚弹道导弹，导弹飞行距离约800公里。韩联社报导称，朝鲜发射的可能是中程“劳动”（Rodong）导弹。若该说法获得证实，则是朝鲜自2014年以来首次试射射程可达日本的中程导弹。韩国军方声明还称，朝鲜随后疑似发射了第二枚导弹，但导弹在约17千米的高度从雷达消失。路透