日本可能加速升级导弹防御系统 因应朝鲜试射--消息人士

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透东京10月17日 - 三位政府消息人士对路透表示，日本可能加快约10亿美元的计划支出，以升级导弹防御系统。朝鲜的火箭试射，暗示其接近部署更强大的中程导弹。
这笔经费列入了4月起财政年度的预算申请，包含用于评估新的导弹防御层的资金。新防御层可能是洛克希德马丁(Lockheed Martin) (LMT.N)的萨德(THAAD)系统，或陆基神盾系统(Aegis Ashore)。
熟悉提案的消息人士表示，经费也包括改善爱国者三型(PAC-3 Patriot)飞弹射程与精准度所需资金。消息人士要求匿名，因为并未获授权发言。
不过消息人士称，不论是萨德系统或陆基神盾系统的部署，都要花上数年时间。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)