日本可能加速升级导弹防御系统 因应朝鲜试射--消息人士

路透东京10月17日 - 三位政府消息人士对路透表示，日本可能加快约10亿美元的计划支出，以升级导弹防御系统。朝鲜的火箭试射，暗示其接近部署更强大的中程导弹。

这笔经费列入了4月起财政年度的预算申请，包含用于评估新的导弹防御层的资金。新防御层可能是洛克希德马丁(Lockheed Martin) (LMT.N)的萨德(THAAD)系统，或陆基神盾系统(Aegis Ashore)。

熟悉提案的消息人士表示，经费也包括改善爱国者三型(PAC-3 Patriot)飞弹射程与精准度所需资金。消息人士要求匿名，因为并未获授权发言。

不过消息人士称，不论是萨德系统或陆基神盾系统的部署，都要花上数年时间。(完)