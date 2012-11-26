日媒称朝鲜或在准备试射远程导弹

日本《朝日新闻》援引看过美国情报分析的官员的话称，朝鲜可能在准备进行远程弹道导弹试射。眼下距韩国12月19日总统选举仅有数周，届时如何处理朝鲜问题将是大选主要议题。美国历来都与日本和韩国这两个亚洲盟友分享此类情报。图为俯瞰平壤金日成广场全景。路透